Смолов - лучший бомбардир сборной в 2017 году, Самедов - лучший ассистент

Федор Смолов, оформивший дубль в матче против сборной Испании (3:3), стал лучшим бомбардиром сборной России в 2017 году. На счету нападающего "Краснодара" пять голов в девяти матчах. Второй бомбардир команды Алексей Миранчук отличился три раза, Виктор Васин и Дмитрий Полоз - по два.

Лучшим ассистентом в календарном году оказался полузащитник "Спартака" Александр Самедов, отметившийся четырьмя голевыми передачами в девяти встречах. По системе "гол+пас" лучшими стали набравшие по пять баллов Смолов - (5+0), Алексей Миранчук (3+2) и Самедов (1+4). (Кирилл БУРДАКОВ)



