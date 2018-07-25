Смолов больше не самый сексуальный футболист сборной

Специалисты консалтингового подразделения Media Direction Group – BrandScience провели исследование, посвященное итогам ЧМ-2018.

В частности, стало известно о том, что форвард сборной России Федор Смолов упустил лидерство в номинации "самый сексуальный игрок национальной команды".

До ЧМ Смолов занимал первое место (26 процентов опрошенных), а после окончания турнира его потеснили Игорь Акинфеев, вышедший на первое место c 19 процентами и Марио Фернандес с 13. Смолов замыкает тройку с 12 процентами.