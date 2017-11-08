СМИ: Краневиттер, Ло Сельсо и Месси выйдут в стартовом составе на матч с Россией

Журналистка AS Вероника Брунати отметила, что главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился со стартовым составом на товарищеский матч с Россией. По ее данным, с первых минут на поле появится полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер.

Предполагаемый стартовый состав сборной Аргентины: Ромеро – Пеццелья, Отаменди, Маскерано – Энцо Перес, Краневиттер, Ло Сельсо, Ди Мария – Месси, Сальвио, Агуэро.

Напомним что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября. Начало – 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.