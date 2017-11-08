СМИ: Краневиттер, Ло Сельсо и Месси выйдут в стартовом составе на матч с Россией

Журналистка AS Вероника Брунати отметила, что главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли определился со стартовым составом на товарищеский матч с Россией. По ее данным, с первых минут на поле появится полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер.
Предполагаемый стартовый состав сборной Аргентины: Ромеро – Пеццелья, Отаменди, Маскерано – Энцо Перес, Краневиттер, Ло Сельсо, Ди Мария – Месси, Сальвио, Агуэро.
Напомним что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября. Начало – 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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lavrentev01 Скорее Паредеса ожидал в старте, чем Краневиттера===== А Паредес в последних играх сдал, движение не то и точность паса тоже, больше брака, поэтому я не удивляюсь, ну и Краневиттер больше разрушитель, может эта функция ему и поставлена при выходе на поле
16:47
lavrentev01
Скорее Паредеса ожидал в старте, чем Краневиттера
16:24