СМИ: Габулов назначен министром физической культуры и спорта Северной Осетии

Бывший вратарь сборной России и ряда клубов Владимир Габулов назначен министром физической культуры и спорта Северной Осетии, информирует "15-й регион".

Напомним, что ранее 35-летний россиянин объявил о завершении карьеры. Последним клубом в карьере голкипера стал "Брюгге", с которым он выиграл чемпионат Бельгии. Его контракт был расторгнут, а новой команды вратарь не нашел.

В России Габулов выступал в "Динамо", "Алании", ЦСКА, "Кубани", "Амкаре", "Анжи", "Арсенале". В составе ЦСКА он выигрывал Кубок УЕФА и дважды становился чемпионом России. На его счету 10 матчей за сборную России. Габулов является бронзовым призером чемпионата Европы-2008 и участником чемпионата мира-2018.