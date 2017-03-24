Смертин угостил чаем африканских студентов перед матчем Россия - Кот-д’Ивуар

Кот-д’Ивуар в контрольном матче с Россией поддерживают 150 африканских студентов, которые учатся в местных вузах. Среди них нашлись представители почти всех стран Африки. Встречал гостей на стадионе экс-полузащитник сборной Алексей Смертин. Бывший футболист угостил студентов чаем, пообщался с ними и с удовольствием раздал автографы.

- Начали ростовчане своим теплым приемом, и это хорошая реакция передалась и любителям футбола в Краснодаре, - приводит ТАСС слова Смертина. - Оценил даже Жозе Моуринью, который не хотел ехать в Ростов-на-Дону, мол, далеко, поле плохое. Я читал и улыбался, потому что это его имидж, но и когда он сказал обратное, я не удивился - человек он прямолинейный, что думает, то и говорит, он был под впечатлением от теплого приема. И инструкции болельщикам совсем не потребовались.

Когда они узнали, что я играл с Дидье Дрогба в "Челси", ребята даже не поверили. Я им доказывал, вот только забыл фото показать с ним, которые в телефоне сохранены.