Смертин предложил Малкину матч между хоккеистами и футболистами

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин предложил футбольный матч нападающему "Питтсбурга" Евгению Малкину.
- Евгений Малкин, было здорово смотреть футбол в приятной компании. Теперь предлагаю в него сыграть! Футболисты vs хоккеисты, как тебе такая идея?, - написал футболист в Инстаграме в комментарии к записи Малкина. На фото с ними также хоккеисты Евгений Кузнецов и Александр Радулов, а также футболист Дмитрий Булыкин.
- Алексей Смертин
- Питтсбург Пингвинз
- Александр Радулов
- Евгений Малкин
- Дмитрий Булыкин
- Евгений Кузнецов (хоккей)