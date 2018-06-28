Смертин предложил Малкину матч между хоккеистами и футболистами

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин предложил футбольный матч нападающему "Питтсбурга" Евгению Малкину.

- Евгений Малкин, было здорово смотреть футбол в приятной компании. Теперь предлагаю в него сыграть! Футболисты vs хоккеисты, как тебе такая идея?, - написал футболист в Инстаграме в комментарии к записи Малкина. На фото с ними также хоккеисты Евгений Кузнецов и Александр Радулов, а также футболист Дмитрий Булыкин.