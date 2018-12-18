Слуцкий мог быть на месте Черчесова на ЧМ-2018? Честный ответ тренера

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий дал большое интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру, в частности, обсудив выступление российской сборной на чемпионате мира-2018, где она дошла до четвертьфинала.

– По вашему общему ощущению от чемпионата мира и игры нашей сборной – мы в одноразовом режиме, переиначивая вашу нашумевшую фразу, "не г..."? Или произошел какой-то сдвиг, что-то изменилось всерьез?

– Надеюсь, что второе, хотя наверняка знать этого не могу. Считаю, что этот результат заслужила не только сборная, но и страна. Самим проведением такого чемпионата мира, развитием инфраструктуры на таком невероятном уровне. Зрительским интересом, который сохранился после ЧМ-2018 и сейчас держит посещаемость чемпионата России на рекордном уровне. Очень надеюсь, что все это в совокупности даст стабильный эффект.

– Не было у вас во время чемпионата мира какого-то подспудного внутреннего чувства: "На месте Черчесова мог быть я"?

– Нет. У меня вообще такого нет. Очень сильно привязан к своей текущей работе. Здесь я и возрождаюсь, и умираю, и рефлексирую. Но у меня никогда нет такой игры – "а вот если бы". Потому что на момент начала чемпионата мира у меня уже был подписан контракт с "Витессом". Уже летал сюда бесконечно, смотрел кучу матчей, вовсю вел переговоры с новичками. В общем, уже был в процессе и жил своей новой работой.

Чемпионат мира я с огромным удовольствием смотрел человек, который любит футбол. И безумно радовался за нашу сборную, за нашу страну. Потому что как раз тут имел огромное количество обратной связи. Многие мои английские друзья, даже мой преподаватель по языку приезжали в Россию, смотрели матчи со стадионов. Восторгались, звонили, писали: "Какая у вас крутая страна! Топ, супер!" Отвечал им: "Ну я же вам всем советовал ехать!" В этом плане был очень горд. Но не думал – а если бы…

У меня была возможность работать главным тренером национальной команды. О чем после этого можно думать, переживать? У меня нет дня сурка, нет возврата к чему-то уже пройденному. И когда я смотрю матчи ЦСКА – искренне переживаю, но понимаю, что я в Арнеме, и это уже не моя команда.

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