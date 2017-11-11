16:24 | Футбол — Сборная России

Скомина правильно не назначил пенальти в пользу России

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На 5-й минуте товарищеского матча РоссияАргентина арбитр Дамир Скомина принял верное решение, не наказав гостей 11-метровым ударом.

Могло показаться, что на Константине Рауше сфолили. Но на самом деле Хавьер Маскерано выбил мяч, не нарушив правила. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Россия - Аргентина

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЮК

Какое же это позорище!Жаль,что усатого до ЧМ уже не прогонят.Осмысленная игра отсутствует,и это на фоне не самой сильной Аргентины.

17:08

M.WOWCHIK

Срочно менять Полоза и Кузяева............на Дзагоева и Алексея Миранчука.

17:02

dintos

А что,на поле кроме Аргентины есть ещё команда?Я что-то не заметил.

16:55