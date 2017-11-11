Скомина правильно не назначил пенальти в пользу России

На 5-й минуте товарищеского матча Россия – Аргентина арбитр Дамир Скомина принял верное решение, не наказав гостей 11-метровым ударом.
Могло показаться, что на Константине Рауше сфолили. Но на самом деле Хавьер Маскерано выбил мяч, не нарушив правила. (Александр БОБРОВ)
ЗЮК
Какое же это позорище!Жаль,что усатого до ЧМ уже не прогонят.Осмысленная игра отсутствует,и это на фоне не самой сильной Аргентины.
17:08
M.WOWCHIK
Срочно менять Полоза и Кузяева............на Дзагоева и Алексея Миранчука.
17:02
dintos
А что,на поле кроме Аргентины есть ещё команда?Я что-то не заметил.
16:55