Скомина правильно не назначил пенальти в пользу России

На 5-й минуте товарищеского матча Россия – Аргентина арбитр Дамир Скомина принял верное решение, не наказав гостей 11-метровым ударом.

Могло показаться, что на Константине Рауше сфолили. Но на самом деле Хавьер Маскерано выбил мяч, не нарушив правила. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Россия - Аргентина