20:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Скомина назначен главным арбитром на матч Россия – Турция

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Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром на контрольный матч между сборными Турции и России, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Его помощниками станут Юре Прапротник, Роберт Вукан. Игра состоится 31 августа в Анталье, начало встречи – 21.15 по московскому времени.  

Скомина трижды судил игры с участием сборной России: 10 сентября 2008 года против Уэльса (2:1, отборочный матч ЧМ-2010), 7 июня 2013 года с Португалией (0:1, отборочный матч ЧМ-2014). 15 июня против Словакии (1:2, групповой этап Euro-2016).

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Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/84775.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Сутра Бодуныч

pashtik,пережрал алкашки чтоли?

20:55

pashtik

черчесов,пока был тренером в клубах,ничего не добился!лезет везде,лишь бы на себя внимание обратить.толку не будет,даже стыдно смотреть игру.

20:51

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