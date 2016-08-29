Скомина назначен главным арбитром на матч Россия – Турция

Словенец Дамир Скомина назначен главным арбитром на контрольный матч между сборными Турции и России, информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Его помощниками станут Юре Прапротник, Роберт Вукан. Игра состоится 31 августа в Анталье, начало встречи – 21.15 по московскому времени.

Скомина трижды судил игры с участием сборной России: 10 сентября 2008 года против Уэльса (2:1, отборочный матч ЧМ-2010), 7 июня 2013 года с Португалией (0:1, отборочный матч ЧМ-2014). 15 июня против Словакии (1:2, групповой этап Euro-2016).