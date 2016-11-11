Симонян - про матч с Катаром: "Сам был в шкуре тренера, и ничем ты не отмажешься"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян считает, что костяк состава сборной России, которая выступит на домашнем чемпионате мира, должен проявиться уже в следующем контрольном матче. Вчера Россия уступила Катару со счетом 1:2. В следующем матче подопечные Станислава Черчесова сыграют с Румынией в Грозном 15 ноября.

- Команда строится не один день и не один месяц. Идет поиск состава. Надо уже в какой-то степени определяться, - цитирует "Р-спорт" Симоняна. - В игре с Румынией должен уже каркас сборной проявляться. Станислав Саламович Черчесов рассчитывает на игроков, которые у него есть на сегодняшний день, (они) лучшие. Но то, что меня неприятно поразило на фоне сборной Катара, – мы уступали в контроле мяча. Значит вы, друзья мои, если отстаете в технике, компенсируйте это другими качествами, морально-волевыми. Вы должны перебегать и прессинговать.

На вас рассчитывают, вы должны проявлять в игре все свои лучшие качества. А получилось так, что сборная Катара подала больше угловых у наших ворот. Я сам был в шкуре тренера, и ничем ты не отмажешься, если команда проиграла. Игрок не забил пенальти – вы его не обучили бить пенальти. Вратарь пропустил между ног – тоже тренер виноват. Всегда виноват тренер, но ответственность на себя должны брать и игроки, которые выходят на поле в стремлении проявить себя.