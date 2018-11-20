Швеция – Россия. Прогноз Гаджиева про Дзюбу

Заслуженный тренер РФ Гаджи Гаджиев поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча Лиги наций, в котором сборная России сыграет в гостях со Швецией. Чтобы занять первое место в группе 2 лиги В, россиянам нужно свести встречу как минимум вничью: у команды Станислава Черчесова 7 очков, у скандинавов, не уступивших России в Калининграде – 4, у завершившей выступление Турции – 3.

– Мне немного тревожно, потому что соперник серьезный, – говорит Гаджиев. – Тем более, Швеция примет Россию дома, но самое главное, что наши против Германии свой худший матч за последнее время (поражение 0:3 в Лейпциге – Прим. "СЭ"). Понятно, что состав оказался не самым сильным, но общий игровой тонус оказался не таким, каким мы его уже привыкли видеть. Было заметно, что у ребят не очень хорошее состояние, действия произвели плохое впечатление – могли пропустить и больше трех мячей. Впрочем, есть надежда, что встреча с немцами стала хорошей встряской для сборной.

– Учитывая, что Россию устроит ничья, как, на ваш взгляд, лучше начать игру в Сольне – с четырьмя защитниками или с пятью?

– Разницы нет. Мы много раз видели, что команды, применяющие схему с четырьмя, обороняются лучше тех, кто выпускает пять. Нельзя говорить, что если поставим сзади пятерых, то точно сыграем в защите сильнее.

– Стоит ли ставить в состав Артема Дзюбу, у которого недавно было повреждение колена?

– Этот вопрос нужно решать на месте. Но Артема можно выпускать только в том случае, если нет риска усугубить травму. Еще тренеры иногда решаются поставить не совсем здорового футболиста, если тот сам рвется на поле. Но я так не поступаю.

– Что думаете по поводу исхода матча?

– Надеюсь, что выступим так, как в своих лучших играх до встречи с Германией. При этом много голов не жду. Шведы никогда много не пропускали, надеюсь, и мы исправимся и будем надежны в обороне. Счет будет минимальным. Рассчитываю на победу, но и ничья не огорчит. (Елена Григорьевская)

Матч Швеция - Россия состоится сегодня. Начало - в 22.45 по московскому времени.