Шунин не вызывался в сборную России больше шести лет

Официальный Твиттер сборной России опубликовал список футболистов, которые не вызывались в состав на протяжении долгого времени. Вратарь Антон Шунин не попадал в заявку национальной команды с 2012 года.

– После ЧМ-2018 в обойму сборной вернулось сразу несколько футболистов, не вызывавшихся на протяжении долгого времени, – написал РФС в своем Твиттере. – Мы решили посчитать, у кого из нынешнего состава был наибольший перерыв в вызовах в команду, и вот что получилось:

1. Павел Могилевец (434 дня)

2. Маринату Гильерме (435 дней)

3. Георгий Щенников (687 дней)

4. Алексей Ионов (887 дней)

5. Кирилл Набабкин (1525 дней)

6. Антон Шунин (2487 дней)

Матч Лиги наций Швеция – Россия состоится сегодня, 20 ноября, в Стокгольме и начнется в 22.45 (мск). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.