Шик может пропустить матч против сборной России

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим сказал, что нападающий Патрик Шик может пропустить товарищеский матч против России. По словам специалиста, форвард испытывает проблемы с пахом.

– Мы будем вынуждены внести некоторые изменения, – цитирует Football Italia Яролима. – Я не знаю, сыграет ли Патрик. У него были проблемы с пахом.

6 сентября Шик принял участие в матче Лиги наций против Украины (1:2), забив единственный мяч своей команды. Он провел на поле 83 минуты, после чего был заменен на Станислава Тецла.

Матч Россия – Чехия станет первым домашним для команды Станислава Черчесова после чемпионата мира-2018. Начало игры – 19.00 по московскому времени.