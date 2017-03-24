22:42 | ФУТБОЛ — Сборная России

Шейк Дукуре: "Жирков выделяется за счет опыта"

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Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Шейк Дукуре после победы в контрольном матче над сборной России (2:0) заявил, что такой результат дался его команде непросто, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

 
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– Мы очень счастливы, потому что мы победили, – отметил Дукуре. – Начало для нас стало непростым, но результатом мы довольны, так как матч выдался тяжелым.

– Согласны, что гол получился фантастическим?

– Да, я очень рад, что моя команда забила такой красивый гол.

– Кого выделите в составе сборной России?

– Все очень хорошие, но мне кажется, что Жирков за счет опыта выделялся на фоне других.

– Что скажете о стадионе?

– Он очень понравился!

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