Шейк Дукуре: "Жирков выделяется за счет опыта"

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Шейк Дукуре после победы в контрольном матче над сборной России (2:0) заявил, что такой результат дался его команде непросто, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Мы очень счастливы, потому что мы победили, – отметил Дукуре. – Начало для нас стало непростым, но результатом мы довольны, так как матч выдался тяжелым.

– Согласны, что гол получился фантастическим?

– Да, я очень рад, что моя команда забила такой красивый гол.

– Кого выделите в составе сборной России?

– Все очень хорошие, но мне кажется, что Жирков за счет опыта выделялся на фоне других.

– Что скажете о стадионе?

– Он очень понравился!