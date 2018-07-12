"Шансы отсутствуют вообще". Дмитрий Черышев - о желании Бузовой выйти замуж за его сына

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев оценил шансы телеведущей и певицы Ольги Бузовой выйти замуж за его сына - полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева.

7 июля Бузова в Инстаграме заявила, что согласна выйти замуж за футболиста. После четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия (2:2, пенальти - 3:4) она вместе с Павлом Погребняком и его женой Марией поблагодарила команду за игру. И подчеркнула, что еще ждет предложения от Дениса Черышева, в своих симпатиях к которому она ранее призналась .

- Я, несмотря на то, что проиграли... Я не знаю. Мой-то забил. Я от своих слов не отказываюсь. Я жду предложения. Спасибо нашим ребятам за игру. Спасибо за историю, за вашу самоотдачу. Мы ревели, смеялись и улыбались. И вне зависимости от результата - вы для нас уже герои, - сказала Бузова в прошлую субботу.

- У меня Денис не занимается такими светскими мероприятиями. И даже на шаг она не может приблизиться к нему в этом плане, - отметил Черышев-старший в интервью "В городе N". - Шансы отсутствуют вообще. Он не участвует в таких мероприятиях, поэтому и забил четыре гола на чемпионате мира. Вы даже не представляете, что это такое.

Напомним, что 26 июня 2012 года Бузова вышла замуж за полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. 30 декабря 2016 года пара развелась. Денис Черышев пару лет встречается со своей девушкой, Кристиной Кобе.