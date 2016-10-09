Шамиль Газизов: "Ничего страшного, что Васин не попал в заявку сборной"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подчеркнул, что не расстроен непопаданием Виктора Васина в заявку сборной России на товарищеский матч с Коста-Рикой. Встреча в эти минуты проходит в Краснодаре.

- Это выбор главного тренера, он познакомился с ним, - цитирует "Р-Спорт" Газизова. - В следующий раз, думаю, будет выбор в пользу Виктора Васина. На него не в первый раз обратили внимание. Плюс не будем забывать, что этот вызов заявлен как ознакомление. Поэтому никто никаких намеков не видит, наоборот, то, что он попал в состав, это только плюс. А то, что не попал в заявку, ничего страшного. Надеемся, у Виктора еще будут вызовы в сборную.

Трансляция матча Россия - Коста-Рика