13:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Шамиль Газизов:
"Для "Уфы" вызов Беленова в сборную России - большая честь"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов доволен, что вратаря Александра Беленова пригласили в сборную России. Он отметил, что это честь для уфимского клуба. Отметим, что Беленов вызван в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта).

 
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- Для "Уфы" большая честь, что наш игрок вызывается в сборную России. Будем делать все возможное, чтобы это продолжилось и в будущем, - сказал Газизов.

- Сначала был Васин, теперь Беленов. Хороший пример для других, что приглашение в сборную можно получить не из топ-клубов?

- Это выбор главного тренера национальной команды. Для команд из провинции это большое подспорье, такое событие приводит к повышенному интересу со стороны болельщиков. (Сергей АСТАХОВ)

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