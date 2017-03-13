Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов доволен, что вратаря Александра Беленова пригласили в сборную России. Он отметил, что это честь для уфимского клуба. Отметим, что Беленов вызван в национальную команду для подготовки к товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта).

- Для "Уфы" большая честь, что наш игрок вызывается в сборную России. Будем делать все возможное, чтобы это продолжилось и в будущем, - сказал Газизов.

- Сначала был Васин, теперь Беленов. Хороший пример для других, что приглашение в сборную можно получить не из топ-клубов?

- Это выбор главного тренера национальной команды. Для команд из провинции это большое подспорье, такое событие приводит к повышенному интересу со стороны болельщиков. (Сергей АСТАХОВ)