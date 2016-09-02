20:49 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сестра Черчесова: "Желаю брату выйти в полуфинал чемпионата мира"

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Сестра главного тренера сборной России Станислава Черчесова Тамара Саламовна рассказала, что желает ему в день рождения. Сегодня Черчесову исполняется 53 года.

– Так как нас разделяют более 2000 км, я не смогла сделать Станиславу подарок. Но на будущее хотела бы ему пожелать, чтобы сборная России вышла в полуфинал домашнего чемпионата мира 2018 года, – приводит слова Тамары Саламовны Спорт FM. – Помню, что в детстве я дарила Стасу мячи, ведь это была его любимая игрушка. Они у него постоянно портились, поэтому надо было их обновлять.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/sestra-cherchesova-v-detstve-darila-stasu-myachi.html

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