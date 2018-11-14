Серж Гнабри: "Я был удивлен тем, как Россия сыграла на ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри - о товарищеском матче со сборной России.

-Говорят, в команде появился новый кодекс поведения?

- Поскольку я в октябре не был на сборе команды, не знаю всех нюансов. Поэтому не могу рассказать никаких деталей. У нас очень хорошая рабочая атмосфера, нет никаких проблем.

- Вы очень быстрый игрок. Это врожденный талант или можно отрабатывать на тренировках?

- Думаю, врожденный. Я действительно могу очень быстро бегать. Но и очень усердно работаю, тренируюсь, в том числе в спортзале. Это, конечно, помогает. У нас есть также Тимо Вернер, очень быстрый игрок. Скорость - это большое преимущество.

Я был удивлен тем, как Россия играла на ЧМ и как далеко прошла. Сейчас у них очень много травмированных, к сожалению. Но для нас очень важно сконцентрироваться на нашей игре и победить.

Я всегда хотел играть за границей, в Англии, и мне в раннем возрасте подвернулась возможность играть в Лондоне. Поэтому не отказался от этого предложения, и для моего становления это был очень важный шаг. (Игорь Рабинер)

Товарищеский матч Германия – Россия состоится 15 ноября в Лейпциге и начнется в 22.45 по московскому времени.