Серхио Рамос: "В первые минуты игры против России нам пришлось тяжело"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос после товарищеского матча против России (3:3) отметил, что эта игра дала хорошую пищу для размышлений всей команде перед чемпионатом мира-2018.

– Как вам игра?

– Она с самого начала была интенсивной – высокий прессинг соперника мешал выходить из обороны, так что в первые минуты нам пришлось тяжело, – сказал Рамос. – Потом мы смогли немного отодвинуть игру от своих ворот и забили два гола, но россияне продолжили давить и сравняли счет. Нам удавалось далеко не все, и это хорошая пища для размышлений перед чемпионатом мира. (Егор БЫЧКОВ)