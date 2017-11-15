01:10 | Футбол — Сборная России

Серхио Рамос: "В первые минуты игры против России нам пришлось тяжело"

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Защитник сборной Испании Серхио Рамос после товарищеского матча против России (3:3) отметил, что эта игра дала хорошую пищу для размышлений всей команде перед чемпионатом мира-2018.

– Как вам игра?

– Она с самого начала была интенсивной – высокий прессинг соперника мешал выходить из обороны, так что в первые минуты нам пришлось тяжело, – сказал Рамос. – Потом мы смогли немного отодвинуть игру от своих ворот и забили два гола, но россияне продолжили давить и сравняли счет. Нам удавалось далеко не все, и это хорошая пища для размышлений перед чемпионатом мира. (Егор БЫЧКОВ)

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Tribunal Z

Интересно, чего Испании судья ещё раз с пенальти не помог, чтобы они выиграли? Я удивлён или уровню приглашённого судьи или ненавистью к России, одно из двух.

01:19

Ivenhoe

Ты не джентльмен, Серхио, не джентльмен((((

01:12