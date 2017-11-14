Серхио Рамос реализовал пенальти в матче с Россией. А была ли игра рукой?

Защитник сборной Испании Серхио Рамос реализовал 11-метровый в товарищеском матче против России в Санкт-Петербурге. Испанец пробил в правый угол ворот Андрея Лунева, российский голкипер угол угадал, но до мяча не дотянулся. Счет стал 2:0 в пользу подопечных Хулена Лопетеги.
Пенальти был назначен за игру рукой Далера Кузяева. Решение итальянского арбитра Джанлуки Рокки вызвало споры.
Был ли пенальти? Как считаете? #РоссияИспания pic.twitter.com/X8HRfmglTt– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 14 ноября 2017 г
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Нефилим
Часто пишут что домашней команде "помогают" выйти из группы обычно. Как видите нам это не грозит. Разве что Вилкова на все игры ставить)))
22:59
Seraffim
Конечно это не пенальти! Первый тайм отыграли здорово, чувствуется рука тренера. Если в таком же ключе будем играть после перерыва, есть возможность на хороший результат.
22:54
drJekil
Ну, действительно, ты руку за спину что ли прячь, если так играешь. Опыта еще нету, не умеет на судей играть. Не факт, что на ЧМ каждый прямо момент будут просматривать. Второй матч подряд нам голы полосатые привозят. В фифа там вместе с коррупционерами и всех зрячих выгнали что-ли?
22:50
devoted
Плечо там было. Уже все рассмотрели.
22:49
ЗА Россию!
Пенальти не было
22:42
Shast1983.83
Наверно все таки плечо,но зачем в своей штрафной это делать?
22:41
Captain
Какой такой пенальти??? Судья просто расстроился вылетом сборной Италии в стыковых матчах, вот и решил на хозяевах чемпионата "злость сорвать"....
22:40
fomich80
Судья какой пенальти протри глаза. Парни низкий вам поклон за первый тайм, так держать.
22:37
_Я_против_Астротерфа_
как я устал от глупого УСАТОГО тренеришки((((((((((((((((((((((((((((((((
22:30