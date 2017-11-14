Серхио Рамос реализовал пенальти в матче с Россией. А была ли игра рукой?

Защитник сборной Испании Серхио Рамос реализовал 11-метровый в товарищеском матче против России​ в Санкт-Петербурге. Испанец пробил в правый угол ворот Андрея Лунева, российский голкипер угол угадал, но до мяча не дотянулся. Счет стал 2:0 в пользу подопечных Хулена Лопетеги.

Пенальти был назначен за игру рукой Далера Кузяева. Решение итальянского арбитра Джанлуки Рокки вызвало споры.