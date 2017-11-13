19:12 | Футбол — Сборная России

Серхио Рамос познакомился с Забивакой

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Капитан сборной Испании Серхио Рамос выложил на своей странице Инстаграме фото с талисманом чемпионата мира-2018Забивакой. Фото Рамос сопроводил подписью: "Забивака и я говорим вам: Privet! Дух чемпионата мира уже здесь!" (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что испанцы накануне прилетели в Санкт-Петербург для проведения контрольного матча с Россией. Игра состоится 14 ноября и начнется в 21.45 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Фред Бай

Кокорина конечно же

19:29

Фред Бай

Я надеялся увидеть Координационного рядом

19:28

баламошка

С Забиваками что-то не так. Верните Чебурашку!

19:24