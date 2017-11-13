Серхио Рамос познакомился с Забивакой

Капитан сборной Испании Серхио Рамос выложил на своей странице Инстаграме фото с талисманом чемпионата мира-2018 – Забивакой. Фото Рамос сопроводил подписью: "Забивака и я говорим вам: Privet! Дух чемпионата мира уже здесь!" (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что испанцы накануне прилетели в Санкт-Петербург для проведения контрольного матча с Россией. Игра состоится 14 ноября и начнется в 21.45 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.