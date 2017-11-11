Серхио Агуэро: "Я и Месси действительно не лучшим образом взаимодействуем на поле"

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро после контрольного матча против России (1:0) отметил, что газон на поле стадиона "Лужники" для него оказался высоковат. Форвард подчеркнул, что за пределами поля понимает Лионеля Месси лучше, чем во время игры.

– Как вам газон на "Лужниках"?

– В целом, довольно неплохой. Но для меня был высоковат, пришлось к нему привыкать. Я счастлив, что появился в стартовом составе на матч с Россией, и тем более забил. Это важно для меня. Тем более, он стал победным.

– Показалось, что вы не так хорошо взаимодействуете с Месси.

– Это правда. За пределами поля мы понимаем друг друга гораздо лучше. Он все делает быстрее, не всегда поспеваю за его ритмом. Но я надеюсь, что это не повлияет на мое место в основе команды. А взаимодействие придет со временем, и мы снова станем друг друга дополнять. (Павел ГУРЕВИЧ, Егор БЫЧКОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина