Сергей Юран: "Шведам проиграли по делу. У нас есть обойма 11-12 человек, а остальные не тянут, что ли?"

Бывший нападающий сборной России и "Спартака" Сергей Юран прокомментировал "СЭ" поражение России от Швеции (0:2) в ключевом матче Лиги наций. Наша команда заняла второе место в группе 2 лиги В, уступив скандинавам по личным встречам при равенстве очков - по 7. Таким образом, россияне упустили возможность выйти в лигу А.

- У нашей сборной ничего не получалось, - сказал Юран. – Черчесов пытался перестроить игру, выправить ситуацию, когда пропустили первый гол. Но вообще не было контроля мяча. Поэтому нагрузка ложилась на оборону. Со шведами всегда было сложно. Это тягучая, мощная в силовом плане команда, физически скандинавы оказались лучше готовы - очевидно, что они заслуженно победили. Можно, конечно, вспомнить, что у нас три-четыре игрока травмированы. Но это же не Роналду или Месси, которые действительно решают исходы встреч. Получается, что у нас есть обойма 11-12 человек, а остальные не тянут, что ли? Хотя мотивация имелась – Россию устраивала и ничья, был шанс выйти в лигу А. Но уступили наши по делу. (Игорь Новиков)

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