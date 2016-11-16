Сергей Юран: "Сборная играет с таким скрипом…"

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран скептически отнесся к победе над Румынией в контрольном матче

– Сборная играла мячом "Красава". Получилось красиво?

– Я бы не сказал. Уровень футболистов, которых Черчесов приглашает в сборную, не позволяет решить каких-то серьезных задач. Тяжело нам на фоне Румынии. Пустота…

– В чем именно?

– Ребята стараются. Здесь им предъявлять претензии нельзя. Но какого результата мы добьемся? Большущий вопрос. Опыта не хватает. Бросается в глаза, как натужно развивается атака. Складывается ощущение, что игроки не до конца понимают, что они вообще хотят сделать на поле.

– Последний пас – катастрофа?

– Да, обостряющих передач маловато. Черчесов продолжает искать варианты, связки. Но просвета пока особо не видать. Я не призываю посыпать голову пеплом. Отношусь к происходящему философски.

– То есть победная концовка у вас положительных эмоций не вызвала?

– За результат – зачет. Всегда приятно выигрывать. Я бы, правда, не назвал итог закономерным. Сборная играет с таким скрипом… Понятно, что нужно еще время. (Виталий АЙРАЙПЕТОВ)

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