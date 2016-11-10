Сергей Юран: "Изначально не понимал, зачем проводить контрольный матч с Катаром"

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран подчеркнул, что на результате контрольного матча Катар – Россия (2:1) вполне могли сказаться погодные условия. По словам Юрана, в копилку этот матч занести сложно.
– Для меня изначально непонятно, зачем нужно было проводить контрольный матч с Катаром. Кто договаривался об этой встрече? Наверное, надо все анализировать, – сказал Юран.
– А что вас смущает? Жара?
– Перелет в 30-градусную жару, в Катар, наверное, это безумие… Как теперь возвращаться в Россию – в другой климат? Игроки могут заболеть, испытать серьезный стресс от перепадов температур. Не знаю…
– Что скажете об игре?
– К сожалению, мы все хотим получить мгновенный результат. А кто говорил, что будет легко? При всем уважении, нужно искать футболистов, сочетания, отбирать лучших. Может быть, сказались погодные условия на результате. Какая-то вялость ощущалась. И все-таки даже в такую жару неправильно проигрывать. Теперь мы опустимся в рейтинге еще ниже. Это тоже нужно учитывать. Видно было по Черчесову, что он очень недоволен… В копилку этот матч занести очень сложно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Marchello1980
Как это зачем?А опозориться?
11:58
masson
Для меня изначально непонятно, зачем нужно было Юрану становится тренером? Кого он сейчас тренирует кстати?
10:04
wedes
чтобы напомнить, какой у сборной уровень. напомнили.
09:05
maslo
Что бы понять , какое мы дно!
07:10
igorvasilevich
Юран что куришь? Только не давно базарил нужно нам играть два тура в лето, чтобы поменять круги. наши игроки не могут играть при температуре больше +21.
06:00
novic
Чтобы продуть Катару.
00:49
svg 969
Какой такой температурный стресс ? В Грозном завтра +18. В худшем случае насморк
23:53 10 ноября