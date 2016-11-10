22:55 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Сергей Юран: "Изначально не понимал, зачем проводить контрольный матч с Катаром"

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Бывший нападающий сборной России Сергей Юран подчеркнул, что на результате контрольного матча Катар – Россия (2:1) вполне могли сказаться погодные условия. По словам Юрана, в копилку этот матч занести сложно.

 
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– Для меня изначально непонятно, зачем нужно было проводить контрольный матч с Катаром. Кто договаривался об этой встрече? Наверное, надо все анализировать, – сказал Юран.

– А что вас смущает? Жара?

– Перелет в 30-градусную жару, в Катар, наверное, это безумие… Как теперь возвращаться в Россию – в другой климат? Игроки могут заболеть, испытать серьезный стресс от перепадов температур. Не знаю…

– Что скажете об игре?

– К сожалению, мы все хотим получить мгновенный результат. А кто говорил, что будет легко? При всем уважении, нужно искать футболистов, сочетания, отбирать лучших. Может быть, сказались погодные условия на результате. Какая-то вялость ощущалась. И все-таки даже в такую жару неправильно проигрывать. Теперь мы опустимся в рейтинге еще ниже. Это тоже нужно учитывать. Видно было по Черчесову, что он очень недоволен… В копилку этот матч занести очень сложно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Marchello1980

Как это зачем?А опозориться?

11:58

masson

Для меня изначально непонятно, зачем нужно было Юрану становится тренером? Кого он сейчас тренирует кстати?

10:04

wedes

чтобы напомнить, какой у сборной уровень. напомнили.

09:05

maslo

Что бы понять , какое мы дно!

07:10

igorvasilevich

Юран что куришь? Только не давно базарил нужно нам играть два тура в лето, чтобы поменять круги. наши игроки не могут играть при температуре больше +21.

06:00

novic

Чтобы продуть Катару.

00:49

svg 969

Какой такой температурный стресс ? В Грозном завтра +18. В худшем случае насморк

23:53 10 ноября

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