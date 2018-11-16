Сергей Юран: "Ари уже 32 года. Он старался, но это может делать и молодой"

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран - жестко о форварде Ари, который дебютировал в национальной команде в товарищеском матче против Германии (0:3) в Лейпциге.

– Как вам Ари?

– У нас же есть молодой, перспективный нападающий – Чалов. Лидер бомбардирской гонки премьер-лиги. Почему бы не дать ему шанс в контрольном матче? А как иначе мы хотим получить новых форвардов? Дайте ему стимул, зарядите его доверием!

С уважением отношусь к Ари как к футболисту. Но ему уже 32 года. Еще понял бы, если бы ему было 22, и у него просматривались бы перспективы. А тут… Я вообще не ожидал, что он выйдет в стартовом составе. Думал, с первых минут сыграет либо Заболотный, либо Чалов. Мне это непонятно. Но тут, как говорится, главному тренеру виднее.

– Хоть чем-то Ари запомнился?

– Да пустота! Он старался, но это может делать и молодой. И ведь Ари не противостояли суперзащитники. А он толком ничего не показал. Его можно поблагодарить только за желание. Наверное, надо давать шанс своим ребятам. Да, пока они еще не сыграют на уровне Дзюбы или Кокорина, но им нужно открыть дверь во взрослую сборную. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Юрана – утром в "СЭ"