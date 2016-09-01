Сергей Ташуев: "Россия малыми силами шла в атаку"

Бывший главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев оценил игру сборной России в товарищеском матче с командой Турции (0:0). Он отметил, что российская команда малыми силами атаковала.

– У сборной были задачи – посмотреть в деле новых футболистов, донести требования тренера до команды. В плане самоотдачи ребята оставили хорошее впечатление, были сконцентрированы, – сказал Ташуев. – Если говорить о качестве футбола, то исходя из 100 процентов, в обороне было процентов 70 – играли компактно, высоко прессинговали, не было разрывов. Что касается атаки, то это 20 процентов. Почему? Малыми силами шли вперед. В атаке у нас было максимум один-два человека. Этого мало. Шатов, Оздоев и Тарасов были в опорной зоне, а самыми активными стали латерали – Жирков и Самедов.

Нужно заставить опорников быть более креативными. Много передач было назад и поперек поля.

Игра с Турцией получилась полезной, Станислав Саламович увидел, что нужно изменить. Ни один из матчей не должен проходить при вальяжном отношении, в отсутствие официальных игр надо использовать максимум из контрольных.



Шанс надо давать всем футболистами, думаю, что еще увидим новые имена. Например, Панченко из "Динамо", который раскрылся по-новому. Не нужно закрывать глаза на то, что он играет в ФНЛ. (Сергей АСТАХОВ)