Сергей Ташуев: "Джикия заслужил вызов в сборную России"

Бывший главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев подчеркнул, что защитник "Амкара" Георгий Джикия хорошо зарекомендовал себя. По словам специалиста, он заслужил вызов в сборную России.

- Удивились вызову Джикия?

- Он себя хорошо зарекомендовал. Признаю ошибку, что не взял его в "Анжи". Мне тогда показалось, что он еще не готов для решения задач, стоявших тогда перед командой. Георгий - мощный и умный футболист, его приглашение заслуженно.

- Головин заслуженно оказался в списке Черчесова?

- Молодой парень стабильно играет в ЦСКА. Его вызов логичен. Для Александра важен вызов в сборную, он видит, что о нем не забыли после чемпионата Европы.

- А что скажете еще по двум игрокам, не вызывавшимся с Euro-2016 - спартаковцам Глушакове и Комбарове?

- "Спартак" идет на первом месте в чемпионате. Ребята здорово проводят нынешний сезон. Они являются лидерами своей команды.

- Отсутствие Лодыгина связано с его игрой за "Зенит"?

- Конечно. Он выступает нестабильно, не в первый раз допускает грубы ляпы, а для сборной подобное недопустимо.

- Выходит, вратарь объективно уступает Акинфееву, Крицюку и Джанаеву?

- Да. В национальной команде голкиперы должны выручать. Мне хотелось бы, что бы дали шанс и Саше Беленову. (Сергей АСТАХОВ)