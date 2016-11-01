Сергей Ташуев: "Черчесов мотивирует Дзюбу, не вызывая его в сборную"

Бывший главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев не удивлен отсутствием в составе сборной России нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. По словам специалиста, приглашение Александра Кокорина было абсолютно верным решением.

- Дзюба на сегодня не в лучшей форме, а не вызывая в сборную, Станислав Черчесов пытается его мотивировать, - отметил Ташуев. - Если ты не готов, то в команду не приглашаешься. Наверное, это правильно. Хотя понятно, что Дзюба - это игрок сборной. А вот Кокорин набрал хорошую форму, Луческу привел его в порядок. Александр стал отрабатывать в обороне, что ранее за ним не наблюдалось. Он старается, проделывает огромный объем работы.

- После скандальной вечеринки в клубе казалось, что на Кокорине и Мамаеве поставили крест в сборной.

- Уверен, что, окажись оба в подобной ситуации сейчас, никто бы не раздул скандала. А на тот момент их поступок был не совсем правильным. Ошибки нужно прощать, и совершенно правильно, что тренерский штаб сборной позвал Кокорина в команду. (Сергей АСТАХОВ)