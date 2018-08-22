Сергей Степашин: "Со спортивной точки зрения присвоение ЗМС футболистам сборной России - вопрос"

Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин заявил, что присвоение звания ЗМС футболистам сборной России будет хорошим стимулом для развития их карьеры. 28 июля все 23 игрока, входивших в заявку российской команды на ЧМ-2018, получили звания ЗМС.

– На ваш взгляд, футболисты сборной России заслуженно получили ЗМС?

– Можно вспомнить 1966 год, где наша сборная остановилась в шаге от финала и привезла на родину бронзовые медали. Тогда игрокам присвоили звание заслуженных мастеров спорта.

Что же касается сегодняшней ситуации, то со спортивной точки зрения присвоение ЗМС – вопрос. Но с эмоциональной – конечно, ребята этого заслуживают. Пусть это будет им хорошим стимулом в дальнейшем. (Александр ЛЬВОВ)

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

Полностью интервью с Сергеем Степашиным читайте в ближайшее время на сайте "СЭ".

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