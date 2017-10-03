Сергей Собянин: "Сборная России в ноябре сыграет с Аргентиной или Испанией"

Мэр Москвы Сергей Собянин в Твиттере сообщил, что стадионы "Открытие Арена" и "Лужники" готовы к проведению чемпионата мира 2018 года. Также он отметил, что соперник сборной России по контрольному матчу в ноябре еще не определен.
Ранее Собянин заявил, что команда Станислава Черчесова может сыграть с Испанией.
– Перед Советом по развитию физкультуры и спорта показали Президенту макеты стадионов ЧМ-2018, – написал он. – В Москве это "Спартак" (название стадиона во время мирового первенства. – Прим. "СЭ") и главная арена турнира – "Лужники". Оба готовы.
"Лужники" в ноябре могут принять матч между сборной России и, как ожидается, Аргентины или Испании.
Перед Советом по развитию физкультуры и спорта показали Президенту макеты стадионов #ЧМ2018. В Москве это #Спартак и главная арена турнира - #Лужники. Оба готовы. "Лужники" в ноябре могут принять матч между сборной России и, как ожидается, Аргентины или Испании.– Сергей Собянин (@MosSobyanin) 3 октября 2017 г.