Сергей Собянин: "Сборная России в ноябре сыграет с Аргентиной или Испанией"

Мэр Москвы Сергей Собянин в Твиттере сообщил, что стадионы "Открытие Арена" и "Лужники" готовы к проведению чемпионата мира 2018 года. Также он отметил, что соперник сборной России по контрольному матчу в ноябре еще не определен.

Ранее Собянин заявил, что команда Станислава Черчесова может сыграть с Испанией.

– Перед Советом по развитию физкультуры и спорта показали Президенту макеты стадионов ЧМ-2018, – написал он. – В Москве это "Спартак" (название стадиона во время мирового первенства. – Прим. "СЭ") и главная арена турнира – "Лужники". Оба готовы.

"Лужники" в ноябре могут принять матч между сборной России и, как ожидается, Аргентины или Испании.