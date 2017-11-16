Сергей Собянин: "Организаторам нужно сделать выводы после давки в "Лужниках"

Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал сделать выводы после давки на стадионе "Лужники" после матча сборной России против Аргентины (0:1). Он подчеркнул необходимость создания комфортного выхода зрителей со стадиона.

- Сам выход со стадиона во время матча затянулся, и сама погода создавала некомфортную ситуацию, - цитирует ТАСС Собянина. - Организаторам нужно сделать выводы и перераспределить потоки, а самое главное - предупреждать болельщиков, что нет одномоментного выхода со стадиона. Невозможно 80 тысяч человек сразу загрузить в автобусы.

Сами "Лужники" показали себя неплохо. Никаких технических сбоев не было, все прошло достаточно хорошо, хотя стадион впервые собрал такое количество болельщиков.

Напомним, после матча Россия - Аргентина возникли серьезные сложности при выходе болельщиков. Некоторые из них не могли покинуть трибуны около 40 минут, а территорию стадиона – в течение двух часов.