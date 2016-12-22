Сергей Силкин: "56-е место в рейтинге ФИФА? Он объективен"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин отметил, что сборная России занимает 56-е место в рейтинге ФИФА по делу. Национальная команда имеет в своем активе 592 очка. Сборная России никогда не опускалась так низко в рейтинге. Предыдущим антирекордом было 55-е место (в ноябре этого года).

– Рейтинг ФИФА объективен. Раз Россия опустилась на 56-е место - значит, это произошло по делу. Это та позиция, которую мы заслуживаем на данный момент, – сказал Силкин. – Как выходить из ситуации? Заниматься развитием детского футбола. Результаты сборной и рейтинг – верхушка айсберга, необходимо работать на перспективу. (Сергей АСТАХОВ)