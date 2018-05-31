Сергей Шавло: "У сборной России невыразительный футбол. Надо очень серьезно прибавлять"

Бывший полузащитник сборной СССР и "Спартака" Сергей Шавло отметил, что ждал от нашей национальной команды более активной игры в нападении в товарищеской встрече с Австрией. В среду Россия уступила в Инсбруке со счетом 0:1.

– К сожалению, почти ничего не получалось, – констатировал Шавло. – Мне не понравилось то, что не было дисциплины и это существенно повлияло на результат. Когда нам забивали, Кудряшов и Гранат ушли с фланга, дав возможность сопернику прорваться по краю и сделать передачу. Здесь нужна четкость: если один выдернулся, другой должен его страховать. Кстати, неприятно удивила как игра Граната, так и его появление в стартовом составе. Не считаю, что он достоин выходить с первых минут.

– Правильно ли Черчесов перешел на схему с четырьмя защитниками?

– Это тренерский выбор, и мы должны его принять. Когда используешь подобную расстановку, футболисты не имеют права опрометчиво идти вперед, эти четыре зоны необходимо всегда держать закрытыми. Этого у нас не получалось в начале, итогом стал пропущенный мяч. Перед нами предстала очень сырая команда. Фернандес и Кудряшов привыкли в своих клубах идти вперед. Здесь надо было действовать более строго.

– Вы ожидали такой беззубой игры в атаке?

– Что касается фланговых передач – многие не доходили до адресата. А если и доходили, то получались неудобными для приема. Единственное светлое пятно – передача Головина на Смолова, который обязан был забивать. Федор вообще оказался как-то оторван от всех, смещался в середину. То есть с нашей стороны не было атакующей игры, которая могла бы напрячь соперника. Смолов не ахти как хорош на втором этаже, а передачи на него шли верхом. Моментов создали очень мало. В створ ворот вообще не попали. Словом, невыразительный футбол. Нам надо прибавлять. И очень серьезно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​