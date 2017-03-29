Сергей Шавло: "Сменить Черчесова на Бердыева? Не надо пороть горячку"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло выразил уверенность в том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен продолжить работу с национальной командой. По его словам, необходимо реально смотреть на вещи.

– Как отнеслись к разговорам, что надо срочно менять Черчесова на Бердыева? – вопрос Шавло.

– Не надо пороть горячку. РФС доверил сборную Черчесову, пусть Станислав работает. Или все надеялись, что Россия уже сейчас начнет обыгрывать грандов?

– Но Кот-д'Ивуар – точно не лидер мирового футбола.

– Это не та Африка, которая была лет 20 назад, – босиком по полю никто уже не бегает. 90 процентов футболистов выступают в Европе на приличном уровне. Нам надо смотреть реально на вещи. Надежда умирает последней. Сейчас мы выглядим так, как выглядим. Практически все лучшие задействованы. Осталось наладить командную игру и дождаться возвращения в строй травмированных. (Сергей АСТАХОВ)

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