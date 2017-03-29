Сергей Шавло: "Фернандес в сборной России составит конкуренцию Самедову"

Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло выразил уверенность в том, что полузащитник Олег Шатов вернется в состав сборной России. При этом он отметил, что в товарищеских матчах с Кот-д`Ивуаром (0:2) и Бельгией (3:3) защитник Роман Нойштедтер не выглядел как человек, ранее выступавший в чемпионате Германии.

– Кто со временем может выйти на первые роли? – вопрос Шавло.

– Есть хорошая молодежь – Зобнин сразу влился в команду, с него должны брать пример другие. Миранчук и Полоз оставили хорошее впечатление. Есть еще Шатов, которого, уверен, еще увидим в сборной.

– Нойштедтер провел провальный матч. Стоила ли натурализация свеч?

– В данный момент это не усиление. Те матчи, в которых Роман выходил, он не выглядел опытным исполнителем, который прошел школу бундеслиги.

– Другое дело Мариу Фернандес, чей дебют за сборную ожидается в июне?

– Это ведущий футболист ЦСКА. В сборной он составит достойную конкуренцию Самедову. (Сергей АСТАХОВ)

Полная версия интервью Сергея Шавло