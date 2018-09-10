Сергей Шавло: "Чехия посильнее Турции"

Бывший игрок и генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло - о товарищеском матче Россия - Чехия.

- Мне кажется, сборная Чехии посильнее сборной Турции. В своей предыдущей игре они уступили Украине, пропустив решающий гол из-за простой ошибки, - цитируют Шавло "Известия". - Но видно, что у них строится серьезная команда, много перспективной молодежи. Да и в целом сейчас во многих командах Европы идет перестройка, в состав внедряются совсем молодые футболисты. И товарищеские матчи как раз и нужны для того, чтобы проверить ребят в деле. В Ростове умеют болеть. Думаю, будет полный стадион, наши ребята выложатся по максимуму, и мы увидим хороший футбол.

Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.