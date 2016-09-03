Сергей Родионов: "Уверены, что Зобнин может играть еще лучше"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после игры 11-го тура ФНЛ "Спартак-2" – "Зенит-2" (4:1) сообщил, что минувшая встреча стала отличным шансом для вратаря Сергея Песьякова получить игровую практику, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Функционер также высказал удовлетворение от игры полузащитника Романа Зобнина в товарищеском матче Турция – Россия (0:0).

– Песьяков в основном составе второй команды – временная акция?

– Сергей получил травму еще на сборах в игре против "Янг Бойз". Оказалась она серьезной, восстановление затянулось. Для получения игровой практики матч против "Зенита" – как нельзя лучше.

– Как вам игра Романа Зобнина за сборную против Турции?

– Мне понравилась. Пусть он и немного времени на поле провел. Мне вообще нравится начало его карьеры в "Спартаке". Да, мы знали его по "Динамо", но приятно, что человек прогрессирует. И мы уверены, что Роман может играть еще лучше.