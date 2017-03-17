Сергей Родионов: "Спартаку" было очень приятно узнать о вызове большой группы наших игроков в сборную"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов выразил радость в связи с попаданием шести игроков клуба в сборную России на товарищеские матчи против Кот-д'Ивуара и Бельгии. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал из московского клуба защитников Илью Кутепова, Георгия Джикию, Дмитрия Комбарова, полузащитников Дениса Глушакова, Романа Зобнина и Александра Самедова.

– Признаюсь откровенно: мне и моим коллегам по клубу было очень приятно узнать о том, что большая группа игроков "Спартака" получила приглашение в сборную страны, – цитирует клубная пресс-служба Родионова. – И пусть предстоящие матчи в Краснодаре и Сочи носят характер контрольных – все равно это заметная веха в биографии каждого из тех, кто призван под знамена национальной команды. Это вдвойне престижно в преддверии крупнейшего международного турнира – Кубка конфедераций, поединки которого в скором времени состоятся в России.



Излишне говорить о том, насколько серьезные задачи стоят перед командой Станислава Черчесова. Ведь еще через год с небольшим у нас пройдет чемпионат мира. И при подготовке к нему – а она полным ходом идет уже сейчас – каждый нюанс выходит на первый план, будь то тренировка, теоретическое занятие или, естественно, игра.



К слову, коллектив сборной начал формироваться, образно говоря, еще вчера. И быть в нем своим среди своих, позитивно влиять на атмосферу в команде столь же важно, как участие в той или иной игре. Помню, насколько серьезно подходили к вопросу создания микроклимата в сборной СССР Константин Иванович Бесков и Валерий Васильевич Лобановский. И каждый, кто вызывался ими на сбор, считал за честь оказаться в расположении главной команды страны.



Мы находимся в постоянном контакте со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. И если в национальную команду приглашаются шесть игроков "Спартака", то каждый из них должен своевременно прибыть на сбор и приступить к работе. Даже если он по каким-то причинам не может выполнять ее в полном объеме.



Остается лишь пожелать спартаковцам проявить себя с лучшей стороны: и в быту, и на тренировках, и, конечно же, в матчах с достаточно серьезными соперниками, как Кот-д'Ивуар и Бельгия.