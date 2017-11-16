Сергей Прядкин: "Уже третий матч с участием России, где качество работы судей нас не устраивает"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что сборная России в товарищеском матче против Испании (3:3) проявила характер. Прядкин также добавил, что это уже третья контрольная игра с участием российской команды, где качество работы арбитров оставляет желать лучшего.

– В первую очередь хочется отметить: команда проявила характер, – цитируют "Известия" Прядкина. – Ребята – большие молодцы, и мы все благодарны им за ту игру, которую они продемонстрировали. У испанцев очень сильная команда и по игровым качествам, и по подбору футболистов. Если смотреть на их состав, там почти каждый выступает за топ-клуб, да еще и находится в нем на ведущих ролях. В футбольных кругах сборную Испании уже называют одним из главных фаворитов грядущего чемпионата мира. Поэтому итог встречи для нас очень достойный. Приятно, что ничья абсолютно заслуженная. При этом мы могли и вовсе выиграть – моменты были.

Судейство? Это уже третий контрольный матч с участием нашей сборной, где качество работы арбитров нас не устраивает. Сначала были проблемы во встрече с Коста-Рикой, где на 6-й добавленной минуте нам поставили пенальти. Второй момент – гол Аргентины из офсайда в предпоследним матче на стадионе "Лужники". И, конечно, в игре с Испанией два далеко не очевидных пенальти в наши ворота. В эпизоде с первым 11-метровым мяч попал в плечо Далеру Кузяеву, точно не в руку. А второй пенальти вообще выглядит подозрительно. Жаловаться на это, наверное, не стоит, но обратить внимание – важно. Мы обязательно сделаем на этом акцент.

Лунев? Очень расстроила его травма – парень, по сути, спас команду и в целом здорово отыграл весь матч. Надеемся, всё обойдется и Андрей в ближайшее время вернется на поле. Хочется отметить, что игрок испанцев Родриго Морено действительно очень опасно сыграл в атаке. Но стоит отдать ему должное – после игры он зашел к нам в раздевалку, извинился перед командой и самим Луневым. Морено обнял Андрея и попросил у него прощения перед отправкой нашего голкипера в больницу.

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