Сергей Прядкин: "Свист в адрес сборной России неприятен не только нам"

Вице-президент РФС, президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что болельщики сборной России должны набраться терпения, потому что команда переживает смену поколений. По словам главы РФПЛ, помощь защитника ЦСКА Василия Березуцкого пригодилась бы национальной команде.

– Я думаю, свист неприятен не только нам, но и журналистам, которые об этом пишут, надо набраться терпения, – цитирует ТАСС Прядкина. – У нас молодая команда, идет смена поколений, мы видим, что ребята тоже переживают. Плохо сыграли, но реакция болельщиков должна быть в поддержку. Понятно, что всем хочется результата, и я не защищаю нашу команду, но не надо недооценивать сборную Кот-д'Ивуара, было видно, что наши бьются, хотят, но не получилось.

У нас остается немного времени до старта Кубка конфедераций, это понимают тренерский штаб, игроки. Мне кажется, надо набраться терпения. Вы видите, что защитная линия, по сути, обновлена, остался только Игорь Акинфеев. В принципе, не обижая молодых ребят, все же сочетания опыта и молодости всегда и во всех отраслях – это хорошо, поэтому помощь таких игроков, как Вася Березуцкий, очень пригодилась бы.

Хотя мы помним года, когда вводили Васю в состав. Тогда тоже была критика, поэтому надо набраться терпения. Но, конечно, результат, общественное мнение довлеют.