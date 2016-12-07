Сергей Прядкин: "Сборная России - во главе нашей пирамиды"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя Александра ЛЬВОВА стал президент РФПЛ Сергей Прядкин. По его словам, лига всегда будет идти навстречу сборной России.
– Как выстраиваются отношения с новым руководством сборной? РФПЛ всегда контактировала с ее главными тренерами…
– И с новым, и со всеми тренерами, которые были, всегда ровные отношения. Клубы РФПЛ, да и ФНЛ, всегда шли навстречу сборной и РФС.
– Это касается переносов матчей?..
– Это касается всего! Если целесообразно. Мы считаем, что во главе нашей пирамиды – национальная сборная. Трений у нас нет. Тренеры сборной всегда с пониманиям относятся к клубным специалистам, а те так же относятся к руководству сборной.
– Вы в курсе всех программ, которые составляются руководством сборной?
– Безусловно! Одно время на проекте календаря ставил подпись генеральный менеджер сборной. Подтверждал, что календарь сезона согласован с главным тренером национальной команды.
– То есть проблем в следующем году быть не должно?
– Если сборной что-то понадобится – они должны обратиться, а мы рассмотрим и поддержим.