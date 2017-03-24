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Сергей Прядкин: "Кот-д'Ивуар и Бельгия - достойные соперники для сборной России"

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин выразил уверенность в том, что товарищеские матчи с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии необходимы для сборной России при подготовке к Кубку конфедераций-2017. Встреча с ивуарийцами состоится сегодня в Краснодаре, с бельгийцами - 28 марта в Сочи.

 
Вчера. Краснодар. Максим КАНУННИКОВ, Виктор ВАСИН, Андрей СЕМЕНОВ, Магомед ОЗДОЕВ, Роман НОЙШТЕДТЕР и Юрий ГАЗИНСКИЙ (слева направо) на тренировке сборной России.Петиция одобрена! Как сыграет новая сборная?

- Не только тренеры национальной сборной, но и руководители, и тренеры клубов говорят о том, что будут достойные соперники. Классно, что будут, по сути, разные команды по стилю, - приводит "Р-Спорт" слова Прядкина. - Бельгийцы являются одними из лидеров Европы прошедших сезонов, но и ивуарийцы тоже очень сильные. Здорово, что в преддверии Кубка конфедераций спарринги состоятся именно с этими командами.

Мы довольно долго и тщательно выбирали спарринг-партнеров, и эти оппоненты как раз те, которые необходимы. Видя реакцию при общении с тренерами клубов РФПЛ, все поддерживают игры с этими соперниками. Жалко, что есть травмированные (игроки. - Прим. "СЭ"). Но я думаю, что есть время. Конечно, у тренера достаточно немного времени с точки зрения наигрывания состава, но выстраивание команды, думаю, идет в правильном направлении.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170324/1118080859.html

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