19:10 | Футбол — Сборная России

Сергей Прядкин: "Двери в сборную для Акинфеева всегда открыты"

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Вице-президент РФС, президент РПЛ Сергей Прядкин дал понять, что в сборной России всегда будут рады видеть Игоря Акинфеева.

 
7 июля. Сочи. Стадион &quot;Фишт&quot;. Россия - Хорватия - 2:2 (по пенальти - 3:4). Игорь Акинфеев.Почему Акинфеев ушел из сборной России

Голкипер ЦСКА сегодня объявил об уходе из национальной команды, проведя в ней 111 матчей с 2004 по 2018 год.

- Знаю Акинфеева с 2005 года. Своей игрой в сборной и футбольном клубе ЦСКА он давно заслуживает почет и уважение. Уверен, что Игорь еще многого добьется. Двери в сборную для него всегда открыты, - цитирует ТАСС Прядкина.

 

 

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https://tass.ru/sport/5624091

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