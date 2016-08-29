Сергей Петров: "Команды Черчесова всегда отличают дисциплина и крепкая оборона"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров рассказал, что готов играть на любой позиции в сборной России, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Я очень рад, что мне пришел вызов. Благодарен тренеру. Это было моей целью, каждый игрок об этом мечтает. Теперь задача - пробиться в состав.

- Поражения "Краснодара" в последних матчах на вашем настроении не сказываются?

- Нет. Я приехал в сборную и сосредоточен на ней.

- Как вам тренер Черчесов?

- Я много раз играл против команд, которые он возглавлял, и всегда они были дисциплинированные и грамотные в тактическом плане, хорошо оборонялись.

- Вы игрок универсальный. Где видите себя в сборной?

- Да мне без разницы. Куда поставит тренер.

- Как правильно настраиваться на контрольные матчи?

- Выкладываться полностью. Мыслить позитивно, и все будет хорошо.