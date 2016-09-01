Сергей Песьяков: "Акинфеев - лучший вратарь России для меня"

Вратарь "Спартака" Сергей Песьяков уверен, что дебют главного тренера сборной России Станислава Черчесова можно оценить на четверку, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, россияне имели больше возможностей, чтобы одержать победу в товарищеской встрече с Турцией (0:0).

- Как вам матч с Турцией?

- Немного скомканная игра получилась, но в целом, считаю, смотрелись хорошо, большую часть времени владели преимуществом. Минут 70 - точно. И имели больше моментов, чтобы победить. На твердую четверку дебют оценить можно точно.

- Кого вы считаете лучшим голкипером страны?

- Для меня это Игорь Акинфеев.

- Что вам можно было бы у него почерпнуть?

- Сравнивать нас сложно. У нас разный рост, вес, стили отличаются. У Игоря хорошие сочетания ног и рук. То есть он одинаково хорошо играет ими.