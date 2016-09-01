Сергей Песьяков: "Акинфеев - лучший вратарь России для меня"

Вратарь "Спартака" Сергей Песьяков уверен, что дебют главного тренера сборной России Станислава Черчесова можно оценить на четверку, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По его словам, россияне имели больше возможностей, чтобы одержать победу в товарищеской встрече с Турцией (0:0).
- Как вам матч с Турцией?
- Немного скомканная игра получилась, но в целом, считаю, смотрелись хорошо, большую часть времени владели преимуществом. Минут 70 - точно. И имели больше моментов, чтобы победить. На твердую четверку дебют оценить можно точно.
- Кого вы считаете лучшим голкипером страны?
- Для меня это Игорь Акинфеев.
- Что вам можно было бы у него почерпнуть?
- Сравнивать нас сложно. У нас разный рост, вес, стили отличаются. У Игоря хорошие сочетания ног и рук. То есть он одинаково хорошо играет ими.
Meddle
А я всегда говорил, что хороший он парень, все правильно понимает.
15:34
Radej
У Игоря хорошее сочетание ног и рук...Ахаха, по две. И где он отхватил такое сочетание? ))) А то у нас то безрукие то безногие.
15:00
Константин Срулевич Наумов
Точно. А лучший тренер - Слуцкий. И в финале интервью поцеловать шарфик ЦСКА. Взрывать пуканы у школоты надо грамотно :-)
14:48
MAYERICK
Недоумок - надо было называть Черчесова, тогда бы хоть раз на сборах дали бы сфотографироваться в свитере сборной......
14:23
баламошка
Предатель! Лучший вратарь - это Зуев!
14:07