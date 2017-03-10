17:20 | ФУТБОЛ — Сборная России

Сергей Овчинников: "Выбор нового капитана сборной России – это вкусовщина"

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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что вопрос о том, кто станет следующим капитаном сборной России, нужно адресовать главном тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. Ранее стало известно, что защитник армейцев Василий Березуцкий объявил о приостановлении выступлений за сборную. Напомним, что 34-летний футболист был капитаном россиян.

– Василий уже объяснил свое решение, и мне сложно что-то добавить к его словам, – сказал Овчинников. – Кто должен быть капитаном сборной России вместо Березуцкого? Это вкусовщина. Данный вопрос надо адресовать главному тренеру национальной команды. Кому интересно мое мнение? Я оставлю его при себе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Руслан Нигматуллин: "Березуцкий не завершил карьеру, а просто сконцентрировался на выступлениях за ЦСКА" //
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Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России

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КОММЕНТАРИИ (2)
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webadmin

Пёс молодец, понимает, что его мнение никому не интересно. Надеюсь, это теперь знает и автор заметки.

17:36

delacrua

дзюпа...

17:29

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