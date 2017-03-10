Сергей Овчинников: "Выбор нового капитана сборной России – это вкусовщина"

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что вопрос о том, кто станет следующим капитаном сборной России, нужно адресовать главном тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. Ранее стало известно, что защитник армейцев Василий Березуцкий объявил о приостановлении выступлений за сборную. Напомним, что 34-летний футболист был капитаном россиян.
– Василий уже объяснил свое решение, и мне сложно что-то добавить к его словам, – сказал Овчинников. – Кто должен быть капитаном сборной России вместо Березуцкого? Это вкусовщина. Данный вопрос надо адресовать главному тренеру национальной команды. Кому интересно мое мнение? Я оставлю его при себе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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Василий Березуцкий приостановил выступления за сборную России
webadmin
Пёс молодец, понимает, что его мнение никому не интересно. Надеюсь, это теперь знает и автор заметки.
17:36
delacrua
дзюпа...
17:29