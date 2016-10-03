Сергей Кораблев: "Беленова давно пора вызывать в сборную России"

Гендиректор "Анжи" Сергей Кораблев подчеркнул, что вратарь Александр Беленов давно заслужил вызов в сборную России. Голкипер был приглашен в национальную команду на товарищеский матч с Коста-Рикой вместо травмированного Игоря Акинфеева из ЦСКА.

- Давно пора Беленова привлекать в сборную России, - цитирует ТАСС Кораблева. - Хочу пожелать ему успехов и чтобы он надолго занял пост номер один в национальной команде страны.