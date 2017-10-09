Сергей Кирьяков: "Я двумя руками за приглашение Габулова в сборную России"

Бывший главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью пресс-службе "Зенита" выразил мнение, что вратарь туляков Владимир Габулов заслужил вызов в состав сборной России. При этом специалист подчеркнул, что голкипер опытнее, чем страж ворот сине-бело-голубых Андрей Лунев, также находящийся в расположении национальной команды.
– Третьим вратарем в сборную России вызывается Владимир Габулов – как раз из "Арсенала". Он действительно настолько хорош? Как можете оценить его игру в сравнении с игрой Андрея Лунева? – вопрос Кирьякову.
– В первую очередь Габулов своей игрой заслужил вызов в сборную. Владимир – более опытный вратарь. Опыт играет сейчас за него. В тех матчах, которые он проводит за "Арсенал", он приносит очки команде именно за счет своего опыта.
Команда проводит много игр "на ноль", и я вижу в этом огромную заслугу Владимира. Я двумя руками за его приглашение в сборную. Не стоит даже говорить о том, что он не был достоин призываться в национальную команду.
Напомним, что завтра сборная России проведет товарищеский матч с Ираном, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данной встречи.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-10-09-sergey-kiryakov-o-matche-s-tulskim-arsenalom-zenitu-nuzhno-byt-nacheku-legkoy-progulki-ne-budet.htm
igogohruhru
Третьего вратаря надо назначать за выслугу лет. Чтобы ни случилось, все равно Конифей все игры отстоит. Даже у второго шансов никаких, а третий - вообще почетный пассажир.
19:48