Сергей Кирьяков: "Я двумя руками за приглашение Габулова в сборную России"

Бывший главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью пресс-службе "Зенита" выразил мнение, что вратарь туляков Владимир Габулов заслужил вызов в состав сборной России. При этом специалист подчеркнул, что голкипер опытнее, чем страж ворот сине-бело-голубых Андрей Лунев, также находящийся в расположении национальной команды.

– Третьим вратарем в сборную России вызывается Владимир Габулов – как раз из "Арсенала". Он действительно настолько хорош? Как можете оценить его игру в сравнении с игрой Андрея Лунева? – вопрос Кирьякову.

– В первую очередь Габулов своей игрой заслужил вызов в сборную. Владимир – более опытный вратарь. Опыт играет сейчас за него. В тех матчах, которые он проводит за "Арсенал", он приносит очки команде именно за счет своего опыта.

Команда проводит много игр "на ноль", и я вижу в этом огромную заслугу Владимира. Я двумя руками за его приглашение в сборную. Не стоит даже говорить о том, что он не был достоин призываться в национальную команду.

Напомним, что завтра сборная России проведет товарищеский матч с Ираном, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию данной встречи.